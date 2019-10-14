» ضبط سائحين مارسا الرذيلة في معبد الأقصر

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نيابة الأقصر

كشف مدير معبد الأقصر أحمد العربي، تفاصيل القبض على سائحة أوكرانية وصديقها داخل المعبد، حيث بدأت الأحداث بدخول شخصين إلى المعبد بشكل طبيعي وهو الأمر المماثل لعشرات السياح الذين يزورون المعبد يوميًا.

وأضاف العربي، أن الأزمة بدأت بعدما اصطحب الرجل المرأة خلف أحد الأعمدة في المعبد لتقوم بخلع ملابسها وتظل بالملابس الداخلية، وبدأ الاثنين في التقاط الصور، حيث ارتدت نقابًا على ملابسها الداخلية وهو الأمر الذي كان مثيرا للجدل.

ونفى العربي القبض على السائحين وهما يمارسان الجنس أو يقومان بتصوير فيلم إباحي، حيث اقتصرت الواقعة على تصويرها وهي مرتدية ملابسها الداخلية على نقاب إسلامي.

حيث قام الأمن باقتيادهما وتم التحقيق معهما، في حين أمرت نيابة الأقصر، بإخلاء سبيلهما.

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