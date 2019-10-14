العثور على نجمة شهيرة جثة هامدة داخل منزلها

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سولي
سولي

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جثة

كوريا الجنوبية

نجمة

سولي

عثرت شرطة كوريا الجنوبية على جثة نجمة البوب الشهيرة سولي في منزلها بالقرب من العاصمة سيئول.

فوفقا لما نشرته شبكة "بي بي سي"، تحقق الشرطة حاليا في سبب وفاة صاحبة الـ25 عاما، مشيرة إلى أنها لا تستبعد فرضية الانتحار.

سولي، واسمها الحقيقي تشوي جين ري، عضوة سابق في فريق "FX "، الذي تركته في عام 2015 للدخول في مجال التمثيل.

وتعرضت مؤخرا، نجمة البوب للكثير من الانتقادات والتعليقات المسيئة من قبل الكثير من متابعيها عبر "إنستجرام"، عقب نشرها صورا شبه عارية لها.

يذكر أن سولي كانت صديقة مقربة من نجم البوب الكوري الجنوبي كيم جونغ - هيون، الذي انتحر في عام 2017، بعد إصابته بالاكتئاب.


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