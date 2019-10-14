فنانة مصرية تتراجع عن الاعتزال:«حظي شوية قليل»

14 أكتوبر 2019 - 07:22 م

تراجعت المطربة المصرية الشابة شذى عن قرار انسحابها من الساحة الغنائية، بعد ابتعادها الفترة الماضية عن الوسط الفني.

وقالت عن أسباب اختفائها لفترات طويلة: «أنا من الناس اللي بحس إني رغم الإشادة بصوتي من الجميع، لكن حظي (شوية قليل)، كما لدينا مشاكل في سوق الكاسيت والإنتاج، ولكني شحنت نفسي بنفسي وعدت من جديد».

وجديد شذى المقبل أغنية تم تصويرها بعنوان «المرأة المستقلة»، يشاركها فيها الثنائي أوكا وأورتيجا ويقول مطلعها: (بعد كام قصة حب فاشلة.. كده شكراً مات الكلام.. كنت شاكة أن العيب كان فيّا .. لكن الرجالة بتوع كلام).

وتعترف شذى بأنها عاشت قصص حب فاشلة لم تقدها للزواج.

وعن أسباب تعطل تعاونها مع عبد الرحمن نجل المطرب محمد عبده على صعيد التلحين، تقول شذى: «حدث أن اجتمعنا في القاهرة واستمع لصوتي ووعدني بلحن، لكن انشغالات كل منا تحول حتى الآن دون التعاون».