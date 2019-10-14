» منتخب مصر يهزم بوتسوانا بهدف «حمدي فتحي»

حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فوزًا وديًا على نظيره البتسواني، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، على ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب.

وجاء الهدف بتوقيع حمدى فتحى فى الدقيقة 74 من عمر المباراة.

شهدت بداية المباراة أداءً عشوائيًا من جانب منتخب مصر، ووضح غياب الربط والتفاهم بين لاعبى الفراعنة فى ظل وجود بعض التغييرات فى التشكيل عن الفترة الماضية، فضلاً عن منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد أمثال عبد الله جمعة.

وبدأ منتخب مصر فى السيطرة على الكرة بعد مرور 10 دقائق، نظرًا لتكتل لاعبى بتسوانا ولجوئهم للتأمين الدفاعى مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، وفى الدقيقة 14 سدد أحمد حسن كوكا تصويبة قوية فى اتجاه مرمى بتسوانا لكنها تمر فوق العارضة.

وأهدر كوكا فرصة جديدة فى الدقيقة 17، بعدما نجح حسين الشحات فى مراوغة مدافع بتسوانا وتوجيه كرة عرضية فى اتجاه كوكا الذى سددها فوق العارضة بغرابة.

وواصل كوكا مسلسل إهدار الفرصة السهلة أمام مرمى بتسوانا، وفى الدقيقة 30 تسلم تمريرة حريرية من تريزيجيه وضعته فى مواجهة مرمى بوتسوانا إلا أن كوكا يفشل فى إسكانها فى شباك بتسوانا، قبل أن يضيع حسين الشحات فرصة جديدة فى الدقيقة 32.

وفى الدقيقة 35 أشهر إبراهيم نور الدين حكم المباراة الدولى، البطاقة الصفراء فى وجه المدير الفنى لمنتخب بتسوانا بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، مع تحذيره من الطرد فى حالة تكرار الاعتراض بشكل غير لائق.. ورغم سيطرة منتخب مصر الكاملة على مجريات الشوط الأول إلا أنه يفشل فى ترجمة هذه السيطرة إلى أهداف لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثانى، أجرى حسام البدرى مدرب المنتخب أول تغييراته بنزول حمدى فتحى بدلاً من محمد الننى فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء، كما دفع البدرى بمحمد مجدى قفشة بدلاً من عبد الله السعيد فى الدقيقة 59.

وأهدر أحمد حسن كوكا فرصة جديدة فى الدقيقة 61، بعدما سدد أحمد فتحى كرة أرضية ارتدت من الحارس لكن كوكا فشل فى هز الشباك بعدما اصطدمت الكرة بالعارضة، وأجرى منتخب مصر التغيير الثالث فى الدقيقة 61 بنزول محمد عواد بدلاً من محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

ودفع البدرى بالتغيير الرابع فى الدقيقة 67 بنزول حسام حسن بدلاً من كوكا، وفى الدقيقة 74 سجل حمدى فتحى هدف التقدم للفراعنة من عرضية أرضية تسلمها من محمود علاء ليحولها داخل شباك بتسوانا.. وأجرى المنتخب التغيير الخامس بنزول عمرو جابر بدلا من طارق حامد فى الدقيقة 80، كما شارك عمر السعيد بدلاً من حسين الشحات فى الدقيقة 83.

وكاد منتخب بتسوانا يحقق المفاجأة بالتعادل مع الفراعنة فى الدقائق الأخيرة، حيث نفذ هجمة مرتدة سريعة وسدد مهاجم بتسوانا كرة قوية تصدى لها محمد عواد على مرتين لينتهى اللقاء بفوز مصر بهدف نظيف.



