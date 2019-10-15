  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:43 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

بعد السعودية.. بوتين يزور الإمارات لهذه الأسباب

الحياة السياسية

بوتين وبن زايد
بوتين وبن زايد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

توقيع 20 اتفاقية بين السعودية وروسيا.. وهذه أبرزها

#

"الاسمري": مصر أصبحت قبلة الاستثمارات السعودية بعد إصلاحات السيسي

#

بعد أرامكو.. دعوات لتجنيد إجباري للنساء في السعودية

#

قضايا مهمة فى التمهيد لزيارة «بوتين» للسعودية

الامارات

السعودية

بوتين

بعد انتهاء زيارته للملكة العربية السعودية، يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية، سيبحث خلالها مع قادة البلاد قضايا التعاون الاقتصادي والملفات الإقليمية؛ وعلى رأسها الحرب في سوريا.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين بأنه "خلال المفاوضات مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد آل نهيان، من المزمع مناقشة قضايا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار"، إضافة إلى "تبادل مفصل لوجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الملحة".

وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن المباحثات ستتناول "قضايا والتسوية في سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب ، وكذلك الوضع العام في منطقة الخليج"، وهي المسائل التي بحثها بوتين مع القيادة السعودية أيضا خلال زيارته إلى المملكة، أمس الاثنين.

يذكر أن الحوار بين البلدين على أعلى مستوى يحمل طابعا منتظما، حيث عقد بوتين 10 لقاءات مع بن زايد، كما تحدث معه أكثر من مرة هاتفيا، وجرت آخر مكالمة في  يوليو الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة
» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان
» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات
» بالفيديو.. مشهد بديع لهطول الأمطار في ساحة الأقصى
» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة
» طلبت الخلع.. كيف دمرت المنشطات الجنسية عش الزوجية؟
» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية