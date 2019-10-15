مرتضى منصور يفتح النار على لاعب الأهلى السابق

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شريف عبد الفضيل

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك؛ هجوم عنيف ضد شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق.

وقال رئيس الزمالك  خلال حديثة لـ «الزمالك اليوم»: "عبد الفضيل كان لاعبا في الإسماعيلي قبل أن ينضم للأهلي الذي تركه في النهاية".

وأضاف: "على اللاعب أن يحترم نفسه ويعلم جيدًا أنه يتحدث عن نادي الزمالك".

وأتم: "الزمالك لا يخطف اللاعبين من أنديتهم؛ وحين قمنا بضم عبد الله السعيد كان عقده قد انتهى مع الأهلي".

وكان عبد الفضيل أكد في تصريحات تلفزيونية أن انضمام كهربا للأهلي (إن حدث) سيكون له وقع كبير على نادي الزمالك.


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