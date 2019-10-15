مفاجأة.. أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

15 أكتوبر 2019 - 09:33 ص

كشف استطلاع جديد للرأي العام الأمريكي عن تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب؛ حيث إن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزله التي أعلن عنها الكونجرس مؤخرًا؛ بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الإخبارية،

وأظهر الاستطلاع أن 51% ممن شملهم أبدوا تأييدهم للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل ترامب؛ و40% رفضوا تلك الإجراءات، فيما قال 21 % إن ترامب لم يفعل شيئًا خاطئًا.

ووصف 20 % من آراء المستطلعين، التحقيق بأنه مدفوع بأسباب سياسية، بينما قال 15 % منهم إنهم لا يصدقون المزاعم الواردة في ذلك التحقيق ضد ترامب.

وشملت عينة الاستطلاع 1003 ناخبين أمريكيين مسجلين وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية.

يذكر أن البيت الأبيض، كشف مؤخرا تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية؛ قيل إن ترامب ضغط على زيلينسكي خلالها لإجراء تحقيق حول قيام جو بايدن، عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، بالتهديد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.