أديب: عندنا رفاهية مائية في مصر لازم تنتهي

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المياه

رفاهية

اديب

ثمن الإعلامي عمرو أديب، مطلب وزارة الإسكان بأن يكون هناك شرطة لمواجهة سرقة المياه، قائلاً: "إحنا عندنا رفاهية مائية لازم تنتهي، كل قطرة مياه يجب دفع ثمنها، فمصر دولة تقوم كل مؤسساتها بالحفاظ على كل نقطة مياه.

وأضاف أديب، برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن 48% من إنتاج المياه يتم سرقته، مؤكدًا أن ثمن المياه في مصر لا يدفع كاملاً، حيث ما يتم تحصيله من إنتاج المياه يساوي 52%، وذلك وفقًا لتصريحات وزير الإسكان، لافتًا إلى أن محطة تنقية المياه تكلف الدولة مليارات.

وطالب الإعلامي بضرورة أن تطلق حملات توعية جبارة بأهمية الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها، قائلاً: "لازم الناس تدفع ثمن المياه التي تستهلكها، ويجب التوقف نهائيًا عن استخدام المياه العذبة في غسيل السيارات، المياه عزيزة".

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