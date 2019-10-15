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قصة تمثال حسن حسني الذي أشعل السوشيال ميديا

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حسن حسني
حسن حسني

متابعات-علا خطاب

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يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان القدير، حسن حسني، الـ 88، حيث إنه من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 15 أكتوبر من عام 1931، وبدأ حياته الفنية عام 1961 ومازال مستمرًا في تقديم أعمال فنية حتى اليوم.

وبمناسبة عيد ميلاده نكشف قصة تمثال نحت له، وأشعل مواقع التواصل الاجتماعي منذ ما يقارب الشهرين، حتى أنه تصدر هاشتاج باسم حسن حسنى قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر.

كان أحد النحاتين ويدعى محمود فؤاد، قام بنحت تمثال للفنان حسن حسنى، ووجه سؤالا للجمهور، عمن هو صاحب التمثال، وتبادل الناشطون عبر "تويتر"، الإجابات، موضحين أن التمثال للفنان حسن حسنى، وأرفق المعلقون على صورة التمثال، بـ هاشتاج #حسن_حسنى ، ما جعله يتصدر تويتر لعدة أيام شهر أغسطس الماضي.



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