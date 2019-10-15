  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:41 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

احتفالية كبرى بـ«كوماندوز» اليد بالزمالك

الرياضة

يد الزمالك
يد الزمالك

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

احتفالية كبرى لتسليم الأهلى درع الدورى

#

غدًا.. نقابة الصحفيين تكرم عددًا من رموز القوات المسلحة

#

بالتفاصيل.. لقاء «السيسي» برئيس كبرى الشركات اليابانية

#

مكافآت وإعفاء من مصروفات الجامعة لأبطال العالم بـ"اليد"

يجهّز مجلس إدارة نادى الزمالك احتفالية كبرى بفريق اليد بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى عقب الفوز على سبورتنج فى المباراة النهائية.

ويستقبل المجلس الفريق، بمشاركة قائد فريق كرة القدم محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وأمير مرتضى المشرف العام فور عودتهم فى السادسة صباح غدٍ الأربعاء بمطار القاهرة.

وقرر المجلس صرف مكافآت ضخمة للاعبين والجهاز الفنى، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، تقديرًا لجهود جميع أعضاء الفريق، وتحفيزَا لهم لتحقيق الفوز على النجم الساحلى التونسى فى بطولة السوبر، والتأهل إلى كأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالى، بعد احتلال المركز الخامس فى البطولة الماضية التى أقيمت بالسعودية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة
» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان
» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات
» بالفيديو.. مشهد بديع لهطول الأمطار في ساحة الأقصى
» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة
» طلبت الخلع.. كيف دمرت المنشطات الجنسية عش الزوجية؟
» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية