احتفالية كبرى بـ«كوماندوز» اليد بالزمالك

15 أكتوبر 2019 - 11:09 ص

يجهّز مجلس إدارة نادى الزمالك احتفالية كبرى بفريق اليد بعد التتويج ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى عقب الفوز على سبورتنج فى المباراة النهائية.

ويستقبل المجلس الفريق، بمشاركة قائد فريق كرة القدم محمود عبدالرازق "شيكابالا"، وأمير مرتضى المشرف العام فور عودتهم فى السادسة صباح غدٍ الأربعاء بمطار القاهرة.

وقرر المجلس صرف مكافآت ضخمة للاعبين والجهاز الفنى، بخلاف ما تنص عليه اللائحة، تقديرًا لجهود جميع أعضاء الفريق، وتحفيزَا لهم لتحقيق الفوز على النجم الساحلى التونسى فى بطولة السوبر، والتأهل إلى كأس العالم للأندية للموسم الثانى على التوالى، بعد احتلال المركز الخامس فى البطولة الماضية التى أقيمت بالسعودية.