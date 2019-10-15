تعليق جنسي يتسبب فى خسارة 600 مليون دولار لرجل أعمال

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وكالات- الدويني فولي

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أمرت السلطات الأمريكية بولاية ميشيجان بسحب عقد بقيمة 600 مليون دولار من شركة "فيشر إنفستمنتس" لإدارة الثروات، بسبب تعليقات جنسية قالها مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي كين فيشر، خلال قمة اقتصادية.

وقارن فيشر بين إستراتيجيته في إدارة الثروات وإستراتيجية اختيار النساء لممارسة الجنس، مذكرًا بجيفري إبستين رجل الأعمال الأمريكي الذي اتّهم بالاتجار بالفتيات هذا العام قبل أن ينتحر في السجن حسب وكالة بلومبرج الاقتصادية.

وصرح مسئول كبير في مكتب ولاية ميشيجان للاستثمار، بأن سحب العقد البالغة قيمته 600 مليون دولار جاء بسبب "تعليقات رئيس الشركة غير المقبولة على الإطلاق".

واستنكر فيشر رد الفعل على تصريحاته، قائلاً: "الحضور أساءوا فهم تعليقاتي"، واعتذر الرجل الذي تدير شركته أصولاً بقيمة أكثر من 100 مليار دولار، عن تعليقاته.

وقال فيشر: "بعض الكلمات والعبارات التي استخدمتها خلال مؤتمر عقد مؤخرًا لتوضيح بعض النقاط كانت خاطئة بشكل واضح، ولم يكن ينبغي علي أن أذكرها". وأتم "أدرك أن هذا النوع من اللغة ليس له مكان في شركتنا أو الصناعة. أنا أعتذر بكل صدق".

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