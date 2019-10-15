برلمانية تفتح النار على أحمد عز: "مش مصدقة دورك الوطني"

شنت النائبة البرلمانية، أنيسة حسونة، هجومًا شرسًا على الفنان أحمد عز، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، وذلك على خلفية حضور الأخير الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتبت "أنيسة" في تغريدتها قائلة: "أنا زعلت لما أحمد عز طلع إمبارح أمام الرئيس يتكلم عن قيم الوطنية، الشخصية لا تتجزأ وإذا كانت المحكمة حكمت بنسب ولديه له وهو يتبرأ من ذلك فلا أستطيع احترامه أو تصديقه حتى ولو قام بتمثيل ألف فيلم وطني".

واختلف بعض من رواد مواقع التواصل حول تغريدة "أنيسة"، حيث جاءت التعليقات كالآتي:"أيه دخل حياته الشخصية بالوطنية هو حر الفيلم عالمي وأحمد عز فنان رائع"، "أنا شايفة إن حياته الشخصية ملهاش علاقة بينا إحنا كمشاهدين لينا إن تمثيله لطيف وممثل ناجح وبس".

وكان قد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشكر لأبطال فيلم "الممر"، وذلك خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، حيث قال "أنا بشكركم وبقولكم إن الفيلم كان رسالة جميلة للمصريين"،مضيفًا "الرسالة جميلة، كل المجموعة كان أداؤها أكتر من رائع، إحنا محتاجين كل 6 شهور يبقى في فيلم زي كده".

من جهته، قال أحمد عز، أحد أبطال الفيلم: «الشعب المصري أكد على أن الشعب المصري وجيشه كيان واحد مينفصلش»، متابعًا «إحنا خلصنا جيشنا من بدري، لكن كل واحد من فريق العمل، لو البلد طلبته، هيرجع تاني».

واختتم «عز» كلمته بـ«إفيه» شهير من الفيلم: «بقولكم البسوا مموّه عشان بيخافوا منه».