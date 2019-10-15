تفاصيل رسالة بن سلمان للرئيس التونسي الجديد

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برقية

بن سلمان

الرئيس التونسي

أرسل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، برقية تهنئة للرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. 

وأعرب، ولي العهد "حسب وكالة الأنباء السعودية "واس" عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى قيس سعيد، هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي به، وانتخابه رئيسا للبلاد. وعبر الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي مع قيس سعيد، عن "تمنياته الصادقة للرئيس التونسي الجديد بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار"، مشيرًا إلى أن يتطلع إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين. 

وأكدت هيئة الانتخابات التونسية، أمس الاثنين، أن قيس سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين. وأعلنت الهيئة رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71 في المئة، من أصوات الناخبين مقابل 27.29 في المئة، لمنافسه نبيل القروي، الذي أقر بهزيمته في الانتخابات. وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة، وحصل سعيد على عدد أصوات يفوق بكثير ما حصل عليه كل البرلمان المنتخب الأسبوع الماضي.

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