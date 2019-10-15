فيديو جديد لعارضة الأزياء البرازيلية مع "صلاح" يثير ضجة

فاجأت عارضة الأزياء البرازيلية، أليساندرا أمبروسيو، متابعيها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، بنشرها فيديو يكشف عن كواليس جديدة من جلسة تصوير غلاف مجلة QA، مع لاعب ليفربول محمد صلاح.

وظهرت أليساندرا أمبروسيو التي تبلغ من العمر 38 عامًا بفستان برتقالي قصير وظهرت أمام الكاميرات بأكثر من وضعية أثناء التقاط صور لها.

وتعتبر عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو من أشهر عارضات الأزياء فى البرازيل، حيث يتجاوز دخلها السنوى 6 ملايين دولار، وتشارك فى حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة فى حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح، وهو ما دفع متابعيها للمقارنة بينهم.