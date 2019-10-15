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بعد دهسها العنب بقدميها.. إعلامية ترد على منتقديها: "شكرا"

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جورج قرداحي
جورج قرداحي

متابعات-علا خطاب

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عقب الهجوم الذي تعرضت له الإعلامية اللبنانية، كارلا حداد، بسبب ظهورها مع الإعلامي جورج قرداحي، وهما يدهسان العنب بأقداميهما خرجت "كارلا" عن صمتها، لتوضح موقفها مما حدث.

وكتتب "كارلا" في تغريدة لها عبر "تويتر"، لمنتقديها: كتير أخد ضجة مشهد عصر العنب بالحلقة الأولى، عصر العنب بالأقدام طريقة تقليدية إذا ما سامعين فيها .

وأضافت: "عيب عليكن الشتم.. نصيحتي اقرأوا واضطلعوا ثم اتحفوني. وعفكرة العنب راح لصنع الخل.. وشكرًا".

وكانت كارلا قد دعت قرداحي لعصر العنب بقدميه تبعًا للطريقة التقليدية، واستجاب الأخير بينما عصره بـ"الحذاء" ثم أكملت معه كارلا حافية وهي ترقص على أغنية "من أول ما تلاقينا " ما أثار غضب الجمهور .


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