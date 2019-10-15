سموحة يطالب "المسابقات" بتأجيل مباراة بيراميدز

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طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة، بتأجيل مباراة فريقه أمام بيرميدز والمقرر لها بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة، لتطبيق مبدأ العدل إذا ما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب "عامر" عبر "فيس بوك": "إذا كانت القمة بين الأهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقائنا مع بيرميدز بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة بسبب وجود سبعة لاعبين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرًا من تجمع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ومنتخب الشباب ومنتخبات عربية وأفريقية أحدهم تعرض لإصابة شديدة تحتاج 3 أشهر وباقي اللاعبين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق أو أي إصابة أخري بالإضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة القادمة".


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