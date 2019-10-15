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«صلاح» ضمن أفضل 100 لاعب بالقرن الـ21

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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قرن 21

ظهر اللاعب محمد صلاح جناح أيسر فريق ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل 100 لاعب في القرن الـ21، وفقًا لما أعلنته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتم اختيار 10 من قبل الصحيفة البريطانية، إذ يقومون بتحديد أفضل 50 لاعبا خلال العقدين الماضيين "آخر 20 سنة"، وبعد ذلك يتم جمع القائمتين ليكون المجموع 100 لاعبا يتنافسون على الأفضل، علمًا بأنه يتم اختيار اللاعب وفقا لعدد من النقاط لكل لاعب، حيث تساهم كل نقطة من النقاط في تحديد النتيجة النهائية.

ويركزون على عدة عوامل أبرزها، قدرة اللاعب داخل المستطيل الأخضر والتطبيق الفعلي لتلك القدرة، واتساق هذه القدرات مع المستوى الذي وصل إليه، بالإضافة إلى تأثيره على المنافسة، ومستوى إنجازاته من خلال بطولات وأرقامه مع الفريق.

ووصل عدد اللاعبين الذين تم اختيارهم حتى الآن، إلى 81 لاعبا، وتواجد محمد صلاح في المركز الـ77 بقائمة أفضل 100 لاعبا خلال العقدين الماضيين، ليتفوق بذلك على 23 لاعبا متواجدين بالقائمة أيضا من المركز الـ78 وحتى المركز 100.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها عن الفرعون: "تحوّل الملك المصري إلى واحد من أكثر اللاعبين الذين يتم عمل حساب لهم، في عالم كرة القدم منذ انضمامه إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 وتوهجه مع الريدز في البطولات المختلفة".

وأضافت الصحيفة حول مسيرة صلاح، قائلة: "بعد فترة عصيبة في تشيلسي، جلبت فترة صلاح الثانية في إنجلترا سجلا حافلا في الدوري الإنجليزي، حيث سجل 32 هدفا في 36 مباراة في البريميرليج".


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