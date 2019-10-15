تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

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متابعات - أمينة عبد العال

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أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الشغل الشاغل لمختلف الشعوب إلا أن هناك بلاد تستخدمها وتقبل عليها أكثر من غيرها، وكشف مؤشر عالمي لإجراء إحصاءات الإنترنت، عن الشعوب الأكثر إقبالاً على منصات التواصل الاجتماعي، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية" في تقريرها.

واحتلت الفلبين المركز الأول إذ يقضي كل مواطن في البلد الآسيوي 4 ساعات في اليوم في تصفح مواقع التواصل، وفي المرتبة الثانية لأكثر الشعوب متابعة لمنصات التواصل الاجتماعي، النيجيريون بثلاث ساعات و36 دقيقة في اليوم، وذلك حسب "مؤشر الويب العالمي".

أما المركز الثالث فكان من نصيب المكسيكيين بثلاث ساعات يوميًا، يليهم الأتراك في المركز الرابع، وحلت روسيا في المرتبة الخامسة، والهند والصين في المرتبتين السادسة والسابعة، وحلت الولايات المتحدة المرتبة الثامنة، يدور نقاش عن دور المنصات الاجتماعية في الحقل السياسي، لا سيما بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعتمد الرئيس الأمريكي على التغريد في موقع "تويتر" بشكل كبير، من أجل إيصال آرائه، في إطار ما يعتبره استغناء عن مؤسسات الإعلام التقليدية التي تناصبه العداء، بحسب قوله.


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