الراشد: "تركي الشيخ حقق 40 سنة إنجاز"

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تركي آل الشيخ

موسم الرياض

عبد الرحمن راشد

عبر  الإعلامي ومدير قناة العربية السابق، عبد الرحمن الراشد، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" عن شكره وامتنانه لتكريم تركي آل الشيخ، وزير الترفيه السعودي، له في الاحتفالات الترفيه لموسم الرياض، وسط نخبة من قامات الفن والإعلام السعودي والعالمي.

وكتب "الراشد"، في تغرديته، معلقًا على فيديو كان قد نشره "آل الشيخ" عبر حسابه، قائًلا:"يا أبو ناصر اللي سعينا أربعين سنة نحاول غرسه في مجتمعنا، عن محبه ووطنية، انت اليوم تحققه في أشهر، التغيير الثقافي والاجتماعي والفني وحتى النفسي الشكر لك وللفريق الرائع معك".

وكان قد نشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه على "تويتر" مطقع فيديو له، ثاناء تكريمه عبد الرحمن الراشد، معلقًا عليه، " القامة والأستاذ الكبير ومدرستي في الإعلام عبدالرحمن الراشد".

ولاقى مقطع الفيديو، ردود فعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالاتي:" عبدالرحمن مدرسة إعلامية نفخر به وبسنوات عطائه وصبره فكر بناء هادف تستحق أكثر من تكريم، قامة إعلامية سعودية نفخر بها وتستحق الاحتفاء والتكريم ".


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