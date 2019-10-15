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فنانة شهيرة تصدم متابعيها: "الزواج سخافة"

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ايمان العاصي
ايمان العاصي

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أثار تصريح الفنانة إيمان العاصي، بشأن رأيها في منظومة الزواج، جدلاً واسعًا، حيث قالت: "إنها لا تفكر في الزواج حالياً، وتعيش لابنتها (ريتاج) فقط، معتبرة أن الزواج مشروع فاشل.

وفي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أوضحت ايمان العاصي أنها لا تعتبر علاقتها بابنتها ريتاج علاقة أم بابنتها، بل تعتبر صديقتها المقربة، وأحيانًا تختلف معها.

جدير بالذكر، أن إيمان العاصي تزوجت من رجل الأعمال نبيل زانوسي وأعلنت اعتزال التمثيل والتفرغ لحياتها الزوجية، لكنها انفصلت بعد فترة قصيرة من الزواج وأعلنت عودتها للتمثيل.

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