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مقتل 12 انتحاريًا يرتدون أحزمة ناسفة بالعراق

الحياة السياسية

الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية

علي محمود

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مقتل انتحاريين

الاستخبارات العراقية

أحزمة ناسفة

أعلن الباحث الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، فاضل أبو رغيف، اليوم الثلاثاء، عن نجاح خلية الصقور الاستخبارتية بوزارة الداخلية، في قتل 12 انتحاريًا بمحافظة صلاح الدين.

وقال الباحث الأمني لـRT إن "خلية الصقور في محافظة صلاح الدين وبالتعاون مع الحشد الشعبي، نفذت عملية كبيرة في منطقة سميلات بقضاء بيجي، أسفرت عن مقتل 10 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة".

وأضاف أن "من بين الانتحاريين الذين قتلوا، إداري عام ولاية صلاح الدين وأمني عام الولاية"، مبينا أن "هؤلاء كانوا يستعدون لتنفيذ عملياتهم ضد الزائرين بالتزامن مع أربعينية الإمام الحسين".

وذكر أن "خلية الصقور بالتنسيق مع سرايا السلام قامت بعملية أخرى بمنطقة الخيوط قرب النهر الرصاصي أسفرت عن مقتل إرهابي كان يرتدي حزاما ناسفا وتفجير الآخر"، مشيرا إلى أن "هذه العمليات نفذت خلال الأيام الثلاثة الماضية".


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