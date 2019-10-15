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القبض على ضابطي شرطة قتلا متظاهرين في العراق

عرب وعالم

المظاهرات في العراق
المظاهرات في العراق

متابعات - أمينة عبد العال

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العراق

القضاء العراقي

المتظاهرين

صدر صباح اليوم، أمر من القضاء العراقي للقبض على ضابطي شرطة تسببا بقتل متظاهرين في المحافظة، جاء ذلك في بيان تلقى موقع "السومرية نيوز"، نسخة منه.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، وجه الخميس الماضي، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات، والتحري الفوري عمن تسبب بمقتل المحتجين، كما دعا الاجتماع إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورا ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات، ودعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان وبلا أية رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسئول.

كما أكد الاجتماع ثقته بتقدير وسائل الإعلام للظرف الحرج والحساس جدا الذي يمر به العراق، آملين تعزيز الشعور بالمسؤولية إزاء استقرار العراق وأمنه وسلامه واستقلاله وبما يطور تجربتنا الديمقراطية الفتية التي يشكل الإعلام وحريته ركنا أساسيا من أركان تقدمها ورسوخها.

وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر الجاري، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب.


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