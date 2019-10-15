فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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شارك تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، متابعيها، مقطع فيديو، قارن فيه واقع الترفيه الأمس واليوم، بين ما كان يعد ترفيهًا وقت أن كان صغيرًا وبين ما يحدث الآن من فعاليات ضخمة في موسم الرياض 2019.

وفي الفيديو، قال "تركي": "أكثر شيء مضيق صدري الوقت اللي ضاع من عمري ما بين مواقف التميمي في شارع الثلاثين ومواقف اليورومارشيه"، واختتم بقوله: "يا حظك يا ولدي ما شاء الله".

وكان "آل الشيخ"، قد قال في المنتدى العالمي "صناعة الترفيه" الذي اختتم أعماله بالرياض أمس الإثنين: "كان الهدف أن موسم الرياض يكون أكبر موسم في المملكة العربية السعودية، وارتفع سقف طموحنا أكثر بكثير حتى صار اليوم هو أضخم حدث ترفيهي في الشرق الأوسط والمنطقة".

وتابع: "ننطلق بكل مشاريعنا بهيئة الترفيه من رؤية المملكة 2030 وبدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز" ، مشيرًا إلى أن "كل الفعاليات والبرامج الترفيهية العالمية اللي الناس بالأول كانت تسافر لها وتخسر مبالغ كبيرة الآن صارت موجودة عندنا في موسم الرياض لأكثر من شهرين ترفيهية".


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