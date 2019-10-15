  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:38 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

تحذير برلماني من قانون إيطالي ينتهك حرمة موتى المصريين

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

تحذير شديد اللهجة من الأرصاد

#

أحمد موسى: "لا تصدقوا من يروج الشائعات ضد القوات المسلحة"

#

تحذير شديد اللهجة من "مرتضى" لـ "كهربا"

#

مصر للطيران: 75% من الحجاج عادوا إلى الوطن

ايطاليا

المصريين

الموتى

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية بشأن ما تنتوي فعله بعض الدول ومن بينها إيطاليا حيث تعد تشريعا يخالف أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وأوضحت "عجمي": "هناك تشريعا بإيطاليا مضمونة أن المتوفي بعد 10 سنوات من الوفاة، سيتم تجميع رفات جثته وطحنها وتخزينها بزجاجات ثم إرسالها لبلد المتوفي،" وهذا التشريع يخالف الأحكام والأعراف الدينية وأيضا القوانين المصرية.


وأردفت عجمي، للموت حرمة خاصة سواء كان المتوفي مصريا من الداخل أو من المصريين فى الخارج، ويجب أن يطبق عليهم الشريعة الإسلامية وأحكامها سواء كانوا على أرض مصر أو على أرض أى دولة أجنبية.


وطالبت عضو البرلمان الخارجية التدخل لمنع تطبيق هذا التشريع على المصريين فى الخارج، لا سيما وأن القوانين والمعاهدات الدولية تتيح لنا ذلك، كما أن مثل هذه القوانين تعصف بحرمة الموتي وتفتح الباب للاستهانة بحياة وممات المصريين فى الخارج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة
» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان
» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات
» بالفيديو.. مشهد بديع لهطول الأمطار في ساحة الأقصى
» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة
» طلبت الخلع.. كيف دمرت المنشطات الجنسية عش الزوجية؟
» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية