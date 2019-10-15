وزير مصري سابق: حل أزمة سد النهضة في 3 خطوات

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سد النهضة

سد النهضة الأثيوبي

بناء سد النهضة

نصر علام

كشف محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، عن أدوات للتعامل مع أزمة سد النهضة، لافتًا إلى نها تشمل 3 خطوات على مصر القيام بها.

جاء هذا أثناء استضافته من قبل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية في مؤتمر تحت عنوان «سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي».

الوزير الأسبق، ذكر أن أولى هذه الخطوات، إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، موضحًا أن أهمية هذه الخطوة تعود إلى تعطيل تشغيل عملية البناء، كما أنها ستهدر اقتصادات السد، وتعطل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق.

وعن الخطوة الثانية، كشف نصر علام، أنها تكمن في تسوية الأوضاع في السودان ووضع إطار واضح للعمل والتفاوض في إطار اتفاق 1959.

أما الخطوة الثالثة والأخيرة، فهي تبني مسار قانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية على مصر والسودان، والمخالفات الإثيوبية لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة وإعلان المبادئ.

يشار إلى أن مصر قد أعلنت قبل أيام وصول المفاوضات بشأن سد النهضة إلى طريق مسدود.


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