لهذا السبب.. مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

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صندوق النقد الدولي

مدبولى

العاصمة واشنطن

في إطار الاتفاق على الصيغة الجديدة للتعاون بين مصر وصندوق النقد، استهل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لقاءاته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، الثلاثاء، بلقاء مع البلغارية كريستالينا جورجيفا، المدير العام الجديد لصندوق النقد الدولي، والتي توصف بأنها أول رئيس للصندوق يأتي من اقتصاد ناشئ.

ويأتي اللقاء لبحث ما يتعلق بالاتفاق غير المالي، وذلك بعد أن انتهت مصر من برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة، حيث لاقت إشادة المؤسسات المالية الدولية رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، والتي انعكست علي الأداء الاقتصادي المتنامي وتشجيع بيئة الاستثمارات الداخلية والخارجية.

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