من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

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محمد صلاح

ليفربول

شبيه صلاح

مصري شبيه صلاح

ليس نجمنا محمد صلاح هو المصري الوحيد الذي يتقاضى راتبًا من نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن هناك مصري آخر، وهو بالمناسبة شديد الشبه به، ويتقاضى راتبًا من «الريدز» أيضًا، ولكن ما قصته؟

القصة كلها كشفها الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عندما تناول حياة المصري على محمود أحمد، الذي يعمل في ملعب «الأنفيلد» معقل الريدز الشهير.

الحساب قال على موقع «تويتر»: «أنا ومو صلاح من مصر، لدينا نفس الشعر، نفس الطول وكلانا نعمل في ليفربول ... الفارق الوحيد هو الراتب!"

كما أضاف أيصًا: «إن ذهبتم يوماً إلى ليفربول ألقوا التحية على محمود أحمد شبيه الفرعون المصري الذي يعمل في الأنفيلد».


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