عودة مسرحية هنيدي ومسرح مصر في هذا الموعد

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3 أيام في الساحل

نشر الفنان محمد هنيدي، على حسابه الشخصي على تويتر صورة للبوستر الدعائي لمسرحيته "3 أيام في الساحل" التي يبدأ عرضها الخميس 17 أكتوبر، على المسرح العربي في مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

علمًا بأن هذه المرة تعد الثانية خلال صيف 2019، التي تشهد فيه المملكة العربية السعودية عروضًا للفنان محمد هنيدي، ولفرقة "مسرح مصر".

ووعد هنيدي، الذي عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في يوليو الماضي ضمن فعاليات "موسم جدة"، متابعيه بالسعودية بخمس تذاكر مجانية لخمسة فائزين يختارهم من بين الأكثر متابعة وتفاعل، لدخول المسرحية ومقابلة نجوم العرض.



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