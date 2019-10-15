» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات

15 أكتوبر 2019 - 06:26 م

زف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشرى سارة للشعب الإماراتي.

جاء هذا خلال زيارته أبو ظبي، حيث أعلن أن الإمارات قد تعول على مساعدة روسيا في مجال تطوير الطاقة الذرية.

وقال بوتين، في تصريح أدلى به الثلاثاء خلال اجتماع عقده مع ممثلين عن قطاعي الأعمال الروسي والإماراتي خلال زيارته إلى أبو ظبي: "يمكن أن يعول أصدقاؤنا في الإمارات على المساعدة الروسية في تطوير قطاع توليد الطاقة الذرية".

وأشار بوتين في هذا السياق إلى أن شركة "روس آتوم" الروسية الحكومية "تعرض قدراتها وخبرتها الفريدة من نوعها إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة المتناسبة مع أعلى المعايير، بما في ذلك في مجال الأمن".

وأعلن بوتين، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات، أن الجانبين وقعا على حزمة صفقات جديدة تصل قيمتها الإجمالية 1.4 مليار دولار.