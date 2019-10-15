  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:37 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

ظهرت بدون شعر تمامًا.. إصابة فنانة شهيرة بالسرطان

الصفحة الأخيرة

زهرة الخارجي
زهرة الخارجي

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالصور.. اختطاف فنانة شهيرة وتصويرها عارية تمامًا

#

حقيقة إصابة فنانة شهيرة بالسرطان مرة أخرى

#

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان

#

فنانة شهيرة تظهر "بدون ملابس"

الكويت

فنانة

زهرة الخرجي

ظهرت الفنانة الكويتية الشهيرة زهرة الخرجي، في فيديو توعوي، وهي تضع على رأسها الشعر المستعار "الباروكة"، قبل أن تنزعه ليتبين أنها "بدون شعر" تمامًا.

ونشرت “الخرجي” مقطع فيديو على حسابها بـ”إنستجرام”، وقد حلقت شعرها بالكامل، معلقة على ذلك المشهد الغريب بقولها: “كوني متفائلة”، كما تضمن المقطع نصًا تناول تجربتها وجاء فيه : “زهرة الخرجي نجمة في سماء الدراما الخليجية، عانت من مرض سرطان الثدي، تألمت، صبرت، تعبت، كافحت، واجهت المرض بابتسامة ولم تفقد الأمل”.

كما علقت “الخرجي” على المقطع بقولها: “كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروه عمل جميل بالإشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعيه لكل امرأه (الفحص المبكر كوني قوية وتطمني على نفسك) “.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة
» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان
» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات
» بالفيديو.. مشهد بديع لهطول الأمطار في ساحة الأقصى
» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة
» طلبت الخلع.. كيف دمرت المنشطات الجنسية عش الزوجية؟
» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية