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هذه العقوبة تنتظر «محمد رمضان»

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الطيران المدني

مصر للطيران

محمد رمضان

نشره الفنان محمد رمضان، عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، مقطع فيديو وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة.

مما أثار الفيديو حالة من الجدل والاستياء وهو ما اعتبره قانونيون جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي والقانون الدولي.

وفي هذا السياق، من البديهي أن قيادة السيارة تحتاج إلى رخصة، فضلًا عن قيادة الدراجة البخارية نفسها، فما هي العقوبة التي من الممكن أن ينتظرها رمضان على ما قام به؟

ذكر الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، أن العقوبة هنا جنائية وهي تسهيل واشتراك في ارتكاب جريمة بالمساعدة والاتفاق، وهنا يعاقب معاقبة الفاعل وتصل العقوبة إلى السجن من عام إلى 3 أعوام وفقا للمادتين 46 و159 من قانون سلطة الطيران المدني".

ويشار إلى أن البند رقم "5" من المادة (46) لقانون سلطة الطيران المدني، ينص على أنه "يحظر التحليق بإهمال أو برعونة على وجه يعرض حياة الآخرين أو ممتلكاتهم للخطر"، والبند "7" على أنه يحظر على أي شخص أن يقود طائرة، أو أن يعمل كأحد أفراد طاقمها، طالما هو تحت تأثير سُكر أو مخدر أو أي مادة أخرى تؤدي إلى إضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل، وفي كل الأحوال يحظر عليه تناول أي شيء من ذلك أثناء فترة عمله.

كما تنص المادة (159): على أن عقوبة الأفعال التي تعرض سلامة الطيران للخطر: غرامة لا تزيد على ألفي جنيه مصري، وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: بند "7": "قيادة طائرة دون الحصول على الشهادات أو الإجازات المقررة أو دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطات الطيران المدني".

من جانبها، أكدت سلطة الطيران المدني أن الواقعة صحيحة وأنها فتحت على الفور تحقيقًا ثبتت صحتها.

وقالت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، أن هذه الطائرة ليست تابعة للشركة الوطنية "مصر للطيران"، بل تتبع إحدى الشركات المصرية الخاصة، وأنه لن يتم الإفصاح عن اسمها في الوقت الحالي لأهمية ذلك لعملية التحقيق، وأن شركة مصر للطيران ليس لها علاقة بهذه الطائرة.

وكشفت الشركة أنه على الفور أصدر قرار بإيقاف قائد الرحلة ومساعده عن العمل والطيران وإحالتهما للتحقيق العاجل، وذلك لارتكابهم فعل ممنوع منعا باتا طبقا لقواعد وتعليمات الطيران المدني العالمي والمصري وضد سلامة الطيران المدني المصري.

كما أوضحت الشركة في بيانها أنها لن تقبل المساس بسلامة الطيران المدني المصري وأنها ستقف وقفة رادعة لكل من يخالف قوانين وتشريعات الطيران المدني وستحاسب كل مخطئ.


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