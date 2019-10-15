» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة

15 أكتوبر 2019 - 07:07 م

أعرب النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن دعمه للشعب اللبناني إثر اندلاع الحرائق الضخمة التي تجتاح البلاد منذ يوم أمس.

وكتب «صلاح» عبر «تويتر»: « كامل تعاطفي مع الأشقاء في لبنان ودعواتي أن يحفظهم الله ويبعد عنهم كل شر».



وتجتاح حرائق ضخمة لبنان منذ يوم أمس، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة العشرات، في الوقت الذي لا تزال محاولة الإطفاء جارية.