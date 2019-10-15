ابنة فنانة شهيرة تثير الجدل في أول ظهور لها

15 أكتوبر 2019 - 07:37 م

تداول رواد مواقع السوشال ميديا صورة تجمع الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي بابنتها ملك عوض في أحد عروض الأزياء، وأثارت الصورة إعجاب الجمهور بسبب جمال ابنة الفنانة المصرية، كما أثارت فضولهم لمعرفة المزيد عنها.

وبعد البحث وبجولة في حساب ملك على إنستجرام، اتّضح أن ملك هي ابنة الفنانة المصرية من طليقها مصمّم الرّقصات عاطف عوض ووالد ابنتيها الوحيدتين فريدة وملك.

هذا وتعمل ملك في عالم عرض الأزياء كموديل لإحدى المجلات المصرية، وعلق الكثيرون أنها ورثت بعض ملامح والدتها، خاصة من ناحية الطول والرشاقة، فيما رأى البعض أنها أكثر جمالًا منها.

ويُعتبر هذا الظهور الأول لملك ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، كما لاحظ الكثيرون أن حساب ملك في إنستغرام خالي من أي صورة تجمعها بوالدتها، وانحصر تواجد رانيا في حساب ابنتها فقط من خلال التعليقات بشكل مستمر على صورها.

يُشار إلى أن رانيا فريد شوقي هي ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، وكانت قد تزوجت في بداية حياتها من عاطف عوض وأنجبت منه ابنتيها فريدة وملك، لتنفصل عنه بعد سنوات.

وتزوجت شوقي بعدها وتحديدًا في عام 2007 من الفنان المصري مصطفى فهمي، إلا أن خلافات كثيرة وقعت بينهما أدت إلى طلاقهما 3 مرات متتالية، لتتزوّج بعدها من تامر الصراف في عام 2015.



