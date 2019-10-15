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الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي

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أحمد سالم

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الثروة السمكية

نفوق الأسماك

أسماك البلطي

قال رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، الدكتور خالد السيد ، إن ما تم تداوله من أخبار حول إصابات السمك البلطي بالميكروبات والديدان، كلام بعيد تمامًا عن الحقيقة، لافتًا إلى أن الهيئة تعد تقريرًا طبيًا رسميًا حول حالة الأسماك في المزارع ونهر النيل.

فيما نفى رئيس الهيئة في تصريحات صحفية، حقيقة ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تلوث أسماك البلطي وإصابتها بميكروبات أو ديدان، موضحًا أن الهيئة ملتزمة بالقوانين التي تجرم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، مشددًا على أن الهيئة لا تصدر تصريح عمل لمزارع تطعم أسماكها مخلفات دواجن.

وأضاف أن الطبيعة الغذائية لسمكة البلطي، أنها لا تعيش في أي حوض يوجد فيه مُخلفات دواجن، لأنه ذلك يؤدي لنفوق الأسماك، لافتًا إلى أن التسميد يكون بنسبة محدودة للغاية كتسميد عضوي طبيعي.


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