تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

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يصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح وتعافيه بشكل يستطيع معه العودة للكويت.

ويعود أمير الكويت إلى أرض الوطن، بعد استكمال فحوصاته الطبية، التي تكللت بالنجاح والتوفيق؛ بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

?يذكر أن الديوان الأميري الكويتي، أعلن في وقت سابق، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، لزيارة واشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن "الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل ".

وتابع البيت الأبيض أن ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".

وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.


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