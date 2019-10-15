» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»

15 أكتوبر 2019 - 08:44 م

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان شجاعًا جدًا.

جاء هذا في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره «علاء مبارك» عبر حسابه على «تويتر»، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر المجيدة.

وأوضح «مبارك»: «الرئيس السادات صاحب قرار الحرب.. كان شجاع جدًا. واليوم 6 أكتوبر تاريخ وفاته».

وتابع أن حرب 67 لم تكن حربًا، مضيفًا «احنا انضربنا بدون سابق إنذار وبدون خطة، وعلى اي حال اننا كنت في طلعة عمليات فى مايو.. يوم 3 يونيو جالنا مندوب من القيادة العامة، قال عاملين مظاهرة سياسية نودي قوات فى سينا».

«طلعنا يوم 5 يونيو اخرتقنا السحب والكنترول بيقولنا المطار بيضرب.. اتصلت بالجيوش فين.. الوادي الجديد قصير.. أسوان فيه صواريخ.. نزلت الاقصر.. شوية اسرائيل ضربت طيارات هناك..رجعنا بنى سويف الساعة 6».

وقال: «الجيش اضرب.. مفيش خطة انسحاب.. مجالنا شاي خبر أو إنذار بالضرب.. الجيش اضرب.. قلنا لا حل إلا إن احن انتقم.. لأن الشعب فقد ثقته في الجيش.. محدش يقدر يلبس رسمي ويمشي في الشارع.. قعدنا شهرين في الوحدات لا نخرج أبدًا .. ولاحد كان بيخرج».