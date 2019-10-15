«مبارك»: «يوم 6 أكتوبر كنت نايم في البيت»

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حرب أكتوبر

مبارك

6 أكتوبر

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن أسرار جديدة متعلقة بالإعداد وخوض حرب أكتوبر المجيدة.

جاء هذا في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره «علاء مبارك» عبر حسابه على «تويتر»، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 للحرب.

وقال الرئيس الأسبق«يوم 6 أكتوبر كان يوم مهم في حياتى.. أنا كنت نايم في البيت عادي يومها.. نزلت الساعة 7 ونص 8 للمكتب.. قعدنا قدام المكتب ندردش.. مكانش حد يعرف إن في حرب.. كانوا عارفين اننا هنحارب بس امتى محدش يعرف واتدربنا.. الساعة 11 ونص كدة.. طلبت من رئيس الأركان التوجه لأنشاص للتأكد من أوضاع الطائرات.. قلي هو الموضوع بجد.. قلتله اتأكد.. مكانش يعرف ان في حرب.. أنا كنت متكتم جدا».

وأكمل «عنصر المفاجأة كان مهم جدا لو حد عرف وسرب اسرئيل هتكون مستعدة.. عشان كدة محدش كان يعرف لا رئيس العمليات ولا رئيس الأركان.. كان فى حاجتين مهمين.. السرية لأن دي مهمة، والثانية ضرب مركز العمليات الرئيس في تبة بسيناء.. لأن دي بتأمنلي كل العملية».


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