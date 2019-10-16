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تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك

الرياضة

طارق حامد
طارق حامد

المصريون ـ متابعات

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علق طارق حامد نجم خط وسط نادي الزمالك، على الشائعات الأخيرة، حول رغبته بالرحيل عن القلعة البيضاء، وذلك بعد التدوينة الشهيرة له على موقع "انستجرام".
أكد حامد في مداخلة هاتفية ببرنامج "الزمالك اليوم"- أثناء تواجد رئيس النادي بمنزله- أن العلاقة بينه ومسئولي القلعة البيضاء جيدة، مشيرا إلى أن كل ما أثير بشأن محاولته الرحيل عن النادي لا أساس له من الصحة.
وأضاف: نادي الزمالك بيتي الكبير، وكلام رئيس الزمالك "طارق ياخد اللي هو عايزه" على راسي من فوق، ولن ألعب في أي نادي بمصر غير الزمالك.
واختتم: انا قاعد دلوقتي مع رئيس النادي والوكيل كان موجود وتم الاتفاق على تعديل عقدي مع الزمالك، مشددا على أنه لم تحدث مفاوضات بينه وبين أي نادي آخر.

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