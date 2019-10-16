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اشتباكات في برشلونة بين المحتجين الانفصاليين والشرطة الإسبانية

عرب وعالم

شركات كبرى تستعد لمغادرة كتالونيا حال الانفصال عن إسبانيا‎
شركات كبرى تستعد لمغادرة كتالونيا حال الانفصال عن إسبانيا‎

المصريون ووكالات

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اندلعت اشتباكات جديدة بين المحتجين المؤيدين لاستقلال إقليم كاتلونيا وشرطة مكافحة الشغب في وسط مدينة برشلونة الإسبانية في وقت متأخر اليوم الثلاثاء ضمن احتجاجات متوترة على حكم المحكمة العليا بسجن تسعة من قادة الانفصال بسبب محاولة للاستقلال في 2017.
ووفقا لشاهد من رويترز، فقد أضرم محتجون النار في حاويات للقمامة وصناديق من الورق المقوى في شوارع وسط برشلونة بما في ذلك الشوارع التجارية الفاخرة التي تضم بعضا من أهم متاجر المدينة.
وقال متحدث باسم الشرطة الإقليمية إن ثلاثة أشخاص اعتقلوا قرب المقر المحلي للحكومة الإسبانية حيث تقدمت الشرطة نحو المحتجين بالهراوات في محاولة لكسب مساحة بعد حدوث مشاكل في الأسيجة التي نصبتها. ولم يتسن الوصول بعد إلى الشرطة الوطنية للتعقيب.

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