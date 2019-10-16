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الكشف عن حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية

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عادل إمام
عادل إمام

المصريون ووكالات

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نفى الكاتب والشاعر أيمن بهجت قمر، تعرض الزعيم عادل إمام، لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، مما تسبب في توقف تصوير مسلسله الجديد "فلانتينو".
وقال قمر مؤلف المسلسل - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء - إن الزعيم لم يتعرض لأي وعكة صحية كما ردد البعض، مؤكدا أنها شائعات، وأوضح أن المخرج رامي إمام يواصل حاليا تصوير المسلسل في منزل الفنان عادل إمام، وفي الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي والذي تم بناؤه خصيصا للعمل.
وأشار قمر، إلى أن ساعات التصوير تمتد في بعض الأحيان لأكثر من 15 ساعة يوميًا.
كان الزعيم عادل إمام قد استأنف تصوير "فلانتينو" مطلع شهر سبتمبر الماضي، بعد توقف دام ثلاثة أشهر، حيث كان مقرر عرض المسلسل في رمضان الماضي.
ويجسد الزعيم شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.
 

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