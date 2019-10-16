  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:12 م
بحث متقدم
تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

ابو تريكة

أبوتريكة: تعرضت الحادثة كادت تقضي علي

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

محمود قابيل يحرج محمد رمضان بتعليق صادم

الصفحة الأخيرة

فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا
فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. فنان شهير يكشف كيف استجوب أسيرًا إسرائيليًا

#

محمد رمضان يتسبب فى إيقاف طيار مدنى ومساعده

#

رد صادم من كهربا على أنباء توقيعه لـ"الأهلي"

#

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

محمد رمضان

محمود قابيل

أحرج الفنان محمود قابيل ، الفنان محمد رمضان بعدما ذكر في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي أنه لا يعرفه.

وقال "قابيل" في البرنامج عن محمد رمضان: "معروفش الحقيقة ومشوفتش له أي حاجة ومقدرش أتكلم عن واحد معرفوش بس قرأت عنه حاجات استفزتني زي صور العربيات وعرفتها من الراجل الغلبان بتاع الأمن عندي في البرج أو الراجل اللي بيشتري الخضار وبيقولي دا فيه فنان اسمه كذا عنده كام عربية وكل واحدة بكذا مليون ".

وأضاف: "الناس اللي بتتكلم دي مرتبابتها يادوب 500 جنيه في الشهر".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود
» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية