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شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها

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شيرين عبد الوهاب
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شيرين عبد الوهاب

استعانت المطربة شيرين عبد الوهاب بحديث للرسول - عليه الصلاة والسلام - لتحذير مهاجميها من خطورة الهجوم على الآخرين وذلك بعد إعلان وقف حساباتها على السوشيال ميديا.

ونشرت "شيرين" عبر حسابها بـ"انستجرام" حديث الرسول الذي نصه: " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".

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