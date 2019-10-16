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محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي

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محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

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محمد الشرنوبي

سارة الطباخ

كشف محامي الفنان محمد الشرنوبي حقيقة خلافه مع المنتجة سارة الطباخ ، موضحا أن الإعلام يفهم القضية بشكل خاطيء.

وقال محامي "الشرنوبي" في تصريحات لبرنامج "ET" : "الإعلام يقدم الأزمة باعتبارها مشكلة بين منتجة وفنان .. والقصة ليست كذلك .. الفكرة أن محمد الشرنوبي شريك في شركة الإنتاج بنسبة معينة".

وأضاف: "لم يتقاضى من إجمالي قيمة عقده سوى 5% ولم يستطع التعاقد على أعمال جديدة منذ شهور وحين جاء مكتبي قبل فترة قال لي إنه لا يملك مالا ليدفع لي أتعابي".

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