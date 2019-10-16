  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:12 م
بحث متقدم
تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

ابو تريكة

أبوتريكة: تعرضت الحادثة كادت تقضي علي

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

الكشف عن مرض شيرين: ظلت تصريخ في السيارة بالسعودية

الصفحة الأخيرة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«إندبندنت»: مقاتلات سعودية تقصف أهدافًا إيرانية

#

الكشف عن سر بكاء الأمير سعود الفيصل في موسكو

#

إيران تطالب بالكشف عن قضية اختطاف عمرها 37 عامًا

#

مفاجأة.. قطر تمد الإمارات بالغاز المسال

شيرين عبد الوهاب

كشفت مجلة "زهرة الخليج" عن موقف صعب تعرضت له المطربة شيرين عبد الوهاب بعد انتهاء حفلها بالسعودية.

وقالت المجلة إنه في أعقاب انتهاء الحفل ومغادرة شيرين إلى الفندق الذي تقيم فيه ظلت تصرخ في السيارة بعد إصابتها بآلام في بطنها وشعور بالعثيان حتى أن زوجها الفنان حسام حبيب طلب من المعنيين في شركة روتانا استدعاء طبيب.

وأشارت المجلة إلى أنه كانت هناك فكرة أن تتوجه شيرين إلى إحدى مستشفيات الطواريء لكنها تحاملت على نفسها وعادت إلى الفندق ونامت .

وتساءل الكثير من محبي شيرين ما إذا كان لهذه الأحداث علاقة بالشائعات التي تتردد عن حملها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود
» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية