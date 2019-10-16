  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

ابو تريكة

أبوتريكة: تعرضت الحادثة كادت تقضي علي

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"

الصفحة الأخيرة

عادل إمام
عادل إمام

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تكشف عن زواجها سرًا من شخصية بارزة

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة الحالة الصحية لـ هنا الزاهد:"الأمر خطير"

#

فنانة شهيرة تكشف تفاصيل صادمة عن اغتصابها في طفولتها

#

فنانة شهيرة تكشف عن موقف صادم في "الجونة": "مكنتش هحضر"

عادل إمام

كشفت الفنانة لبلبة عن تفاصيل كثيرة فيما يخص الأعمال التي جمعتها بالفنان الكبير عادل إمام.

وقالت لبلبة في تصريحات صحفية: "التوافق الكبير بيننا جعل النجاح حليفنا سواء في الأعمال الكوميدية أو التراجيدية".

وأضافت: "من كتر الشغل مع عادل إمام بقيت بعرف الحالة المزاجية له من صوت حذائه .. وأقولهم الأستاذ النهاردة مبسوط أو متضايق" حسب "مصراوي".

وكانت "لبلبة" كشفت عن الحالة الصحية لـ"الزعيم" بعد الشائعات حول تدهورها ، مؤكدة أنه بخير ويصور مسلسله الجديد فلانتينو.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود
» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية