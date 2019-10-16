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عطية: لو جوزك تعبان جنسيا اصبري عليه سنة

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مبروك عطية
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أكد الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، أن الزواج والارتباط في الدين الإسلامي يعتمد على المودة، ويجب أن يوجد تفاهم بين الزوجين، وفي حالة الخلاف فتأخذي الزوجة حقوقها كاملة.

وأضاف "عطية"، في لقاء مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع لى قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، مع الإعلامي شريف عامر، قائلا: "الطلاق ليس خراب بيوت، ولكنه "إنهاء علاقات فسدانة هتجيب وساخات"، حسب وصفه.

وأوضح أن الطلاق هو من حقوق الرجل، والخلع من حقوق المرأة، ولا يوجد سبب جنسي يجعل الزوجة تخلع نفسها على الإطلاق، موضحًا أن الضعف الجنسي أنواع، وهناك كتب موجودة تتحدث عن هذا الشأن وعلى الزوجة أن تصبر عليه لمدة سنة، وبعد السنة تطلب الطلاق، معقبًا: "لو جوزك تعبان جنسيا اصبري عليه سنة واطلقي ".

وشدد على أن هذه الزوجة يحق لها الطلاق في هذه الحالة، مؤكدًا أن معظم الرجال المخلوعين معرضون إلى جهنم، مشيرًا إلى أن بعض الرجال هم السبب في طلب زوجاتهم للخلع ، بسبب المماطلة في الحصول على الطلاق.

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