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قانون المحروقات يثير ضجة في الجزائر

عرب وعالم

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر

متابعات - أمينة عبد العال

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الجزائر

الفوضى

المحروقات

تشهد مدن الجزائر حاليًا حالة من الضجة بسبب مشروع قانون المحروقات التي وافقت عليه الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي، ما يثير حالة التوتر الموجودة بالفعل بسبب الانقسامات في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وكان مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قد صدق علي إدخال تعديلات على قانون المحروقات تقدمت بها الحكومة المؤقتة، تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك، حسبما نشرت العربية

وقوبلت هذه التعديلات بردة فعل شعبية معارضة، عكستها المظاهرات التي خرجت الأحد والثلاثاء، في الجزائر العاصمة، للمطالبة بإسقاط هذا القانون والضغط على البرلمان من أجل عدم تمريره، وذلك بسبب هواجس من إهدار الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، حيث ردد المتظاهرون هتافات "بعتم البلد بقانون المحروقات"، "كل يوم مسيرة إلى غاية إسقاط القانون"، و"قانون المحروقات إلى سلة المهملات".

وانضمت شخصيات وقوى سياسية إلى قائمة الرافضين له، وطالبت بتأجيل النقاش في هذا القانون الذي يرتبط به مصير الدولة، تفادياً لإشاعة مزيد من أجواء الاحتقان والتوتر والفوضى في الشارع.


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