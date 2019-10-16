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أمير الكويت يعود للبلاد بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة

عرب وعالم

الامير الصباح
الامير الصباح

متابعات - أمينة عبد العال

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الكويت

الولايات المتحدة

الصباح

عاد الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى الكويت بعد رحلة علاجه في الولايات المتحدة والتي استغرقت حوالي الشهر، وذلك بعد استكماله للفحوصات الطبية التي أجراها هناك وكانت نتائجها موفقة، حسب وكالة الأنباء الكويتية.

وأشارت الوكالة إلى أنه كان في استقبال الأمير في المطار ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة وكبار المسئولين بالدولة.

وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن في سبتمبر، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبية، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن "الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل ".

وتابع البيت الأبيض أن ترامب كان "سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير".

وأجل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 سبتمبر إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.


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