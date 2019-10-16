  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:11 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبوتريكة: تعرضت الحادثة كادت تقضي علي

تفحم سيارة

انفجار سيارة في «التجمع» وتفحم جثث 3 طلاب

علم إيران

مفاجأة.. إيران تقدم عرضًا للسعودية

محمد صلاح

هجوم ناري من هاني رمزي على محمد صلاح

شقيق رئيس إيران

حبس شقيق الرئيس الإيراني 5 سنوات

أرشيف

أسقف المنصورة: الحريق التهم الكنيسة بالكامل ولا نعلم سبببه

كاظم الساهر

وفاة «كاظم الساهر» تصدم جمهوره

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا وآخر محزنًا

ترامب

تطور جديد.. «ترامب» يدعم «بشار الأسد»

فضل

«فضل»: تأجيل القمة أمني.. ولا توجد استقالات

في حفل خاص..

وصلة رقص لمجموعة من الفنانات بمصر يثير ضجة

الصفحة الأخيرة

يسرا وشيرين رضا
يسرا وشيرين رضا

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

قانون المحروقات يثير ضجة في الجزائر

#

فيديو جديد لـ تركي آل الشيخ يثير ضجة

#

فنانة شهيرة تصطحب ابنها بـ"الرقص" للمدرسة.. وتثير ضجة

#

فيديو جديد لعارضة الأزياء البرازيلية مع "صلاح" يثير ضجة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع عدد من الفنانات، في إحدى الحفلات الخاصة، للاحتفال بمصممي الأزياء والعروض التي أقيمت مؤخرا في مصر، وهم يرقصون على أنغام "3 دقات".

وكان قد نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو من الحفل ظهرت فيه يسرا ترقص مع منى زكي وشيرين رضا على أنغام "3 دقات".

كما ظهرت الفنانة أروى جودة والفنانة لارا إسكندر معهن ولكن هذه المرة يرقصن على أنغام أغنية "سقفة" أغنية الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة حرس الحدود
» للمرة السادسة.. «ميسي» يتوج بجائزة الحذاء الذهبي
» "القبطان": تأجيل مباراة القمة سيعيد الفوضى
» «شوبير» يكشف حقيقة وفاة «ميمي الشربيني»
» المقاولون يهدد "الجبلاية" باللجوء للأولمبية
» مرشحة للرئاسة تتهم أمريكا باستخدام "القاعدة" ضد دولة عربية
» تراجع حاد بأسعار الذهب
» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:57 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية