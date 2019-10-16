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اغتصاب جماعي لراقصة.. وتصويرها فيديو

قضايا وحوادث

اغتصاب
اغتصاب

متابعات - أمينة عبد العال

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اغتصاب

تونس

راقصة

تمكنت قوات الأمن التونسية من القبض على بعض أفراد قاموا باغتصاب جماعي لراقصة فنون شعبية"36" عاما، ثم قاموا بتوثيق الاغتصاب بمقطع فيديو بهواتفهم المحمول، حسبما نشرت " دنيا الوطن".

وأشارت وحدات الحرس الوطني في محافظة القيروان إلى أنها ألقت القبض على متهم باغتصاب امرأة تعمل راقصة بإحدى فرق الفنون الشعبية، عندما اختطفها لدى عودتها ليلًا من حفل زفاف بجهة الباطن بالقيروان الجنوبية. 

وما زال هناك أشخاص آخرون متورطين في حادثة الاعتداء، جار البحث عنهم، موضحة أنّ المتهمين تناوبوا على اغتصاب الضحية بعد اقتيادها إلى غابة، ووثّقوا الحادثة في مقاطع فيديو بواسطة هاتف جوال.


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